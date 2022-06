Uno scatto che fa già la storia, che porta i tre ‘pesi massimi’ in quell’Ucraina che da 113 giorni è sotto i bombardamenti russi. Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono partiti nella notte in direzione Kiev, in un viaggio in treno tra misure di sicurezza massime.

A bordo un centinaio di uomini dell’intelligence dei tre paesi per consentire un viaggio sicuro ai leader politico dell’Unione Europea, attesi nella capitale ucraina dal presidente Volodymyr Zelensky.

Durante il lungo viaggio di oltre dieci ore, che dalla frontiera polacca li ha portati a Kiev, i tre hanno avuto un lungo colloquio informale nella cabina del Presidente francese. Draghi (la delegazione italiana si trovava in testa al treno) ha attraversato l’intero convoglio per raggiungere la cabina di Macron.

È il segnale più forte di solidarietà europea dallo scoppiare del conflitto: a Kiev in due occasioni si è recata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ma la visita di Draghi, Macron e Scholz sul piano politico ha probabilmente ancora più peso.

Non è un caso se ad attenderli a Kiev c’è una rete di sicurezza composta da almeno 300 militari ucraini. I tre leader sono attesi a programmi simili nella capitale, con qualche sottile differenza: subito dopo il suo arrivo a Kiev, Draghi si dirigerà a Irpin, uno dei luoghi simbolo delle stragi russe.

Ma quel che è certo è che Draghi, Macron e Scholz saranno riuniti insieme per la conferenza congiunta con Zelensky.

Una visita preparata a livello diplomatico da settimane per incastrare le agende dei tre leader europei, anche per permettere lo storico viaggio prima dell’atteso Consiglio europeo della prossima settimana. Lì è attesa la risposta europea alle richieste dell’Ucraina di candidarsi nell’Ue.

A Kiev invece i due punti chiave della giornata diplomatica saranno quello dello sblocco del grano e delle armi, le due richieste più pressanti da parte di Zelensky.

Eppure la visita odierna è stata preceduta da una polemica ucraina, lanciata dalle parole del consigliere del presidente ucraino, Oleskjy Arestovych. Quest’ultimo ha evocato la presenza dei tre leader come presupposto per un pressing europeo per l’accettazione da parte di Kiev di un cessate il fuoco con perdite territoriali: “Temo che cercheranno di raggiungere una sorta di Minsk 3”, in riferimento agli accordi di ‘pace’ già siglati tra Kiev e Mosca dopo l’invasione del 2014.

Redazione

Carmine Di Niro