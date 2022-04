Francesco ha tutti contro. L’America, l’Inghilterra, La Russia, l’Ucraina, i giornali più potenti dell’occidente, le televisioni, gli intellettuali europei. Però Francesco è testardo, non molla la presa, non si fa condizionare. Ieri ha parlato ancora e ha detto parole di fuoco. Ha accusato i potenti del mondo di essere come Caino. Ha detto che hanno scelto la via della morte, dell’uccisione del fratello, dei fratelli. È una cosa molto bella vedere il coraggio di questo prete argentino che non si fa intimidire dalla colossale sproporzione delle forze. Lui è solo. Solo. Persino un pezzo della sua Chiesa lo ha abbandonato per schierarsi coi russi o con gli americani. Però Francesco è sicuro di avere ragione. L’idea che possa essere la guerra, la corsa alle armi, la chiave che apre il portone della modernità è una idea insensata. Non è in contrasto solo con l’etica. O col Cristianesimo. È in contrasto con la logica.

I fatti degli ultimi giorni, tutti i fatti degli ultimi giorni, dimostrano una cosa sola: che gli attori che sono in campo e che dominano la scena del mondo sono tutti convinti che la guerra debba durare il più possibile. Tutti. Putin, che la guerra l’ha iniziata con una mossa folle e sciagurata. Zelensky, che ancora ieri mostrava i muscoli e si vantava di avere fatto durare la guerra già 50 giorni. Gli inglesi e gli americani, che continuano ad armare Kiev, a guidare le campagne di stampa, a lavorare per creare più incidenti possibile. Diplomatici o militari. Il siluramento della nave russa, che molto probabilmente è avvenuta col consenso e probabilmente l’aiuto tecnico di americani e inglesi, dimostra che la volontà di diplomazia e di pace sta sottoterra. Gli americani hanno voluto rendere ancora più teso il clima con la Russia e spegnere ogni possibile brezza diplomatica. L’Europa si mostra debole debole. Macron e Scholtz si sono presi gli schiaffi in faccia da Zelensky senza reagire in modo clamoroso.

L’Italia è completamente – o così sembra – agli ordini di Washington. Le voci critiche sono pochissime e impaurite. Il sistema dell’informazione, da noi, è interamente militarizzato. Al servizio di una causa, che è la causa americana. Chi dissente viene “orsiniggiato”. Ieri il giornale di Carlo De Benedetti – forse chiamato a offrire una prova certa di fedeltà – ha realizzato un attacco diretto al papa, accusato anche lui, più o meno, di stare dalla parte di Putin e di avere trasformato la Pasqua in una occasione di propaganda politica. Ma lui non cede. Crede nella ragione. Non è neppure una questione di fede stavolta. Lui sta con la ragione. Gli altri, casomai, con la fede nella morte.

Piero Sansonetti Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.

© Riproduzione riservata

Piero Sansonetti