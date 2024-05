Morire sul lavoro a 22 anni schiacciato da una lastra d’acciaio caduta dalla carrucola che stava sollevando. E’ quanto accaduto a Scafati, in provincia di Salerno, venerdì 17 maggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane operaio lavorava su una impalcatura di un palazzo in ristrutturazione in via Melchiade.

Inutili i tentativi di soccorso, con i sanitari del 118 arrivati poco dopo sul posto. Il 22enne sarebbe morto sul colpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno verificando la dinamica dell’incidente e la posizione lavorativa del ragazzo. Sui social il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, commenta: “Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane, vittima di un incidente sul luogo di lavoro”.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo