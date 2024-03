Due cadaveri scoperti a Napoli. I carabinieri della stazione del quartiere di Secondigliano sono intervenuti in via Prima traversa fosso del Lupo per il ritrovamento di due corpi senza vita. Indagini in corso.

Le Due persone sono state trovate morte nei pressi di un garage dell’ area periferica nord di Napoli. Sul posto si sono recate due ambulanze, mentre decine di persone si sono affollate in strada e si sono affacciate ai balconi dei palazzi circostanti. Non è ancora chiaro se si tratti di un agguato o altro.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo