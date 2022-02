È morta Monica Vitti. L’attrice romana, simbolo del cinema italiano è scomparsa a 90 anni. A farlo sapere lo scrittore, giornalista ed ex politico Walter Veltroni in un tweet. “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”, il tweet di Veltroni. L’attrice era malata da tempo. Sui giornali si era scritto sempre di una malattia neurodegenerativa, vissuta con assoluta riservatezza e lontano dal gossip, che aveva costretto la Diva all’addio alle scene.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

L’amore tra Monica Vitti e Roberto Russo

Monica Vitti e Roberto Russo erano insieme da 48 anni. Lui, classe 1947, aveva cominciato come fotografo di scena per diventare regista. Il colpo di fulmine sul set del film Flirt, nel 1983. Lui aveva 36 anni e lei 52. Lei era una diva. Per 27 anni fidanzati, il matrimonio il 28 settembre del 2000 a Roma in Campidoglio. Poco dopo le nozze una malattia ha colpito l’attrice, un morbo neurodegenerativo, qualcosa di simile all’Alzheimer.

Sia la relazione che la malattia vissute sempre con grande intimità dalla coppia. L’ultima apparizione ufficiale alla prima a Roma di Notre Dame de Paris nel 2002. Lo stesso anno uno scatto rubato a Sabaudia: lui con il capello lungo e la barba incolta, brizzolato, gli occhiali da sole; lei in camicia e un largo cappello bianco, l’inconfondibile chioma bionda, gli occhiali da sole scuri. Da allora l’attrice ha vissuto sempre lontana dai riflettori, ritirata a vita privata.

“Le preparerò una torta con una candelina simbolica e insieme passeremo una delle tante giornate che abbiamo condiviso — le parole di Russo, a Il Corriere della Sera, in occasione degli 89 anni di Vitti — Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi. Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”.

