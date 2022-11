Luca Panerai era un volto noto della finanza, figlio del giornalista, editore, vicepresidente e Ceo del gruppo Class Paolo Panerai. È stato trovato morto all’alba di ieri nella sua cascina di Zerbolò, in provincia di Pavia. Sarebbe stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi giunti sul posto non sono riusciti a salvargli la vita. L’autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia e la celebrazione dei funerali.

L’allarme è scattato ieri mattina. Il manager del gruppo Class di origini milanesi, 47 anni, era anche lui cronista: entrato a Panorama dopo la laurea in Filosofia all’Università di Siena, ed era passato poi a lavorare nelle testate del gruppo di famiglia. Era già in fin di vita all’arrivo del domestico nella stanza, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre. Presso la tenuta sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Vigevano per i rilievi. Era già troppo tardi. Una crisi cardiaca la causa del decesso.

Panerai era diventato amministratore delegato di Radio Classica Milano Finanza che a musica lirica e sinfonica alternava notizie di Borsa. Sua l’idea di creare un canale tv dedicato al settore degli sport equestri, dei quali era grande appassionato. Class Horse Tv trasmette in diretta i principali campionati. Altra sua invenzione in talent-show Horse Academy che nel 2014 era stato ospitato proprio nella Castellare Equestrian Club alla Cascina Secondina di Zerbolò.

Il 47enne era inoltre consigliere d’amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria, specializzata nella locazione e nella vendita di immobili. Lo scorso 28 ottobre aveva compiuto gli anni. “Le persone che ami sono quelle da ascoltare anche nei giorni più grigi, quelli dove non c’è neanche una speranza di luce. Sono quelle che ti fanno fare la cosa giusta, sempre”, le parole del bigliettino che l’uomo aveva ricevuto dalla figlia Sofia in occasione del compleanno. “Sarebbe, anzi è privato, ma è talmente vero e bello e lo ha scritto Sofia, ed è così pieno di forza, dolcezza e maturità che condivido con il cuore la prima pagina”, aveva commentato il padre sui social. Luca Panerai aveva due figlie piccole.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

