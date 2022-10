Aveva la ruota dell’auto bucata, ha chiesto aiuto a due persone che si trovavano in strada e che, dopo essersi avvicinate, hanno rubato dalla vettura la borsa della moglie: lui ha provato ad inseguirli ma è stato colto da un malore ed è morto poco dopo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo.

Il dramma si è consumato a Napoli poco dopo l’ora di pranzo in piazza Principe Umberto, non molto distante dalla stazione Centrale. La vittima si chiamava Antonio Spinetti e aveva 82 anni. Sotto choc la moglie dell’uomo che ha allertato subito l’ambulanza e l’intervento della polizia.

Le indagini sono in corso così come la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire ai due “volontari” dileguatisi poi con la borsa della donna.

seguono aggiornamenti

