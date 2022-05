Napoli piange Giovanni Sorbino, noto imprenditore nel settore dell’abbigliamento e in particolare per i jeans che produceva fin dagli anni ’60. Conosciuto prima del successo dei suoi marchi (DooA e Sorbino) come Giovanni ‘o cazunaro (colui che vende pantaloni), Sorbino si è spento all’età di 89 anni. Grande tifoso del Napoli, di cui è stato sponsor, aveva un rapporto speciale con il club e i calciatori. Ad ogni compleanno si faceva regalare una maglia azzurra della stagione in corso con gli anni che aveva compiuto.

E’ stato pioniere in città nella produzione di jeans con lo stesso Diego Armando Maradona che a Forcella visitò uno dei suo negozi. Con il passare degli anni la sua piccola azienda a conduzione familiare è cresciuta considerevolmente affermandosi sia a livello nazionale che internazionale. Oggi è portata avanti dai figli Ciro, Modestino e Giuseppe e dai nipoti.

Il marchio Sorbino, così come raccontato in passato dal nipote Gianni a Magazienapoli.it, è nato nel locale del nonno in vico Scassococchi a Forcella. “Si trattava di un garage dove lui esponeva ogni mattina i pantaloni all’esterno della parte. Mio nonno riforniva tutta Napoli ed era un commerciante riconosciuto dappertutto”. Poi la crescita e l’acquisto di un capannone al Cis di Nola negli anni ’90.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano