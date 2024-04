I complottisti di tutto il mondo si sono scatenati, in particolare la teoria che circola di più sul web sarebbe la correlazione tra l’eclissi e il terremoto di New York dei giorni scorsi. In corso l’eclissi più spettacolare e atteso degli ultimi anni. Il raro e affascinante fenomeno sta oscurando il cielo sopra Messico, Stati Uniti e Canada a partire dalle 15.42 ora locale (17.42 ora italiana) fino alle 20.52 ora locale (le 22.52 in Italia). Negli Stati Uniti milioni di persone, tra appassionati e scienziati, sono in trepidante attesa per ammirare e immortalare il momento.

Le immagini in diretta dell’evento dal canale YouTube della Nasa

Che cos’è l’eclissi solare totale?

È un fenomeno che si verifica quando la Luna passa direttamente tra la Terra e il Sole. Sebbene la Luna si trovi tra la Terra e il Sole ogni mese durante la fase di novilunio, è necessaria una precisa combinazione di fattori affinché ciò dia vita ad un’eclissi solare.

I complottisti di tutto il mondo si sono scatenati

I complottisti di tutto il mondo si sono scatenati annunciando la fine del mondo. Vengono descritti sui social scenari apocalittici, a cui si aggiungono teorie cospirazioniste. Tutte teorie senza fondamento, ipotesi smentite dagli scienziati, ma ciò non è bastato a fermare quest’ondata che si muove in parallelo all’attesa di questo evento astronomico. C’è pure chi ha riscontrato un presunto legame tra l’eclissi solare totale e il terremoto che si è verificato venerdì scorso a New York. Il motivo è legato all’entità della magnitudo, che è stata di 4.8 gradi sulla scala Richter, un numero che ricalca proprio la data dell’eclissi.

C’è pure una teoria del complotto che mette nel mirino l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, meglio nota come CERN. Stando a quanto riportato da Ifl Science, c’è chi ha avanzato l’ipotesi che il CERN voglia provare a contattare un’entità demoniaca chiamata Aiwass, che sarebbe stato contattato da Aleister Crowley l’8 aprile 1904.

