Il Piemonte si prepara alle regionali della prossima primavera. Se destra e sinistra sembrano immobili, fossilizzati nelle loro posizioni, a muoversi a grandi passi è il Centro. Venerdì scorso si è tenuto un incontro a porte chiuse tra Letizia Moratti, Giacomo Portas e il gruppo politico dei Moderati. La conferma arriva dallo stesso Portas: «Venerdì abbiamo incontrato Letizia Moratti che sta lavorando alla costruzione di un progetto politico di area moderata».

Una mossa da osservare con attenzione, calcolando che il partito centrista di Portas negli ultimi tempi non ha fatto nulla per nascondere che l’alleanza storica con il Partito Democratico alle prossime regionali e alle Europee, salvo sorprese, si scioglierà. Dopo tutto, come ha ricordato Portas, “Noi come Moderati abbiamo una storia politica di 20 anni e siamo interessati a giocare questa partita”.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

