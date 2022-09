Secondo i primi exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani sarebbe in netto vantaggio nella corsa a governatore della Sicilia. L’ex presidente del Senato è accreditato infatti con una percentuale che va dal 37 al 41, mentre segue il candidato di Sicilia Vera Cateno De Luca con il 24-28 per cento. Al terzo posto Catrina Chinnici del Pd-Cento passi che è quotata tra il 15,5 e il 19,5 per cento. Il candidato del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola va una percentuale tra il 13 e il 17. Infine gli altri due candidati Gaetano Armao (Terzo polo) e Eliana Esposito (Siciliani liberi) si attesterebbero con una forchetta tra il 1,5 e il 3,5%.

Renato Schifani, 72 anni, è stato presidente di Palazzo Madama nella XVI legislatura tra il 2008 e il 2013. Rieletto nella XVII legislatura nelle fila del Popolo della Libertà è poi passato al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano. Nel 2016 però è rientrato in Forza Italia e nello scorso mese di agosto è stato scelto, su proposta di Silvio Berlusconi, da Fratelli d’Italia come candidato alla presidenza della Regione Siciliana dopo il ritiro di Nello Musumeci.

