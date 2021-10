Sono sette i candidati in campo che corrono per la poltrona di primo cittadino di Napoli dopo il decennio di Luigi de Magistris. La sfida è tra i 4 principali competitor: Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Antonio Bassolino e Alessandra Clemente. Tre i candidati dell’area progressista-riformista, per un centrosinistra ‘spezzatino’: l’ex rettore della Federico II, l’ex sindaco e governatore e l’ex assessore ai Giovani della Giunta arancione. Tredici le liste per Manfredi, otto quelle per Maresca (erano 12, ma 4 sono state ricusate), cinque per Bassolino e tre per Clemente. Gli altri candidati a sindaco sono Rossella Solombrino, 36enne che correrà con la lista Equità territoriale; Matteo Brambilla, dissidente del M5s e capogruppo uscente dei grillini in Consiglio comunale, che si è presentato con la lista Napoli in movimento; Giovanni Moscarella, no vax che è in corsa per la lista Tre V verità e libertà. Per vincere al primo turno un candidata deve ottenere il 50 per cento più uno dei voti. Se invece ciò non dovesse accadere, allora i due candidati più votati si sfideranno ancora una volta al ballottaggio previsto i prossimi 17 e 18 ottobre 2021.

Basso il dato relativo all’affluenza. Alle 23 di domenica 3 ottobre hanno votato il 33,72.

GLI ULTIMI SONDAGGI – Nell’ultimo sondaggio Youtrend per Gedi, Gaetano Manfredi erano dato oltre il 48% (48,2%) contro il 26,2% di Catello Maresca. Terzo l’ex sindaco e governatore Antonio Bassolino, quotato al 17,4%. Basse ( 7,4%) le quotazioni di Alessandra Clemente. Gli altri candidati sono allo 0,8%.

