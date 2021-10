Gaetano Manfredi è destinato a vincere al primo turno le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Napoli. Il candidato di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e altre liste a supporto, è oltre il 60% nelle prime proiezioni. Triplicato il rivale più accredito, Catello Maresca, che, stando a quanto appreso dal comitato elettorale dell’ex ministro e rettore delle Federico II, avrebbe già telefonato per congratularsi.

Intanto in attesa dei dati definitivi, le proiezioni su partiti e liste più votate vedono in vantaggio a Napoli il Partito Democratico (15,1%), davanti al Movimento 5 Stelle (12,8%). A colpire inoltre è il dato relativo alle altre liste di Gaetano Manfredi (13 in totale compresi i partiti) che si assestano per ora oltre il 29% (29,8%). Il dato da rimarcare, in attesa ovviamente dell’ufficialità finale, è il mancato obiettivo raggiunto, stando ai propositi della vigilia, del partito pentastellato.

“Voglio portare il M5S al primo posto, come partito di assoluta maggioranza” aveva annunciato Giuseppe Conte, lo scorso giugno, in una della tante visite elettorali in città, dove spesso è stato accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Movimento puntava a mantenere la leadership nella principale città del Sud Italia dove si registra un numero altissimo di percettori del reddito di cittadinanza (oltre 180mila nuclei familiari).

Nel centrodestra, dove sono state escluse dalla corsa la lista della Lega e le due liste principali di Catello Maresca, il primo partito resta Forza Italia (5,6%), seguito da Fratelli D’Italia (4,1%) che, stando a questi primi dati, non sfonda.

TRIONFA L’AFFLUENZA – Appena il 47,19% degli elettori di Napoli si è recato alle urne per votare il nuovo sindaco del capoluogo partenopeo. Una percentuale inferiore a quella delle elezioni del 2016: cinque anni fa l’affluenza raggiunse il 54,12% e si è votato soltanto in un giorno.

