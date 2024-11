Seggi chiusi alle 15 di quest’oggi in Umbria nella seconda e ultima giornata di votazione per le elezioni regionali, che entro poche ore dall’inizio dello scrutinio decreteranno il nome del prossimo governatore. A sfidarsi ben nove candidati: la governatrice uscente Donatella Tesei, Presidente uscente, esponente della Lega sostenuta da tutto centrodestra; Stefania Proietti, candidata del centrosinistra, campo largo con Cinque Stelle, Azione e Italia Viva. E poi Martina Leonardi, sostenuta da Insieme per l’Umbria resistente; Marco Rizzo, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista; Moreno Pasquinelli, sostenuto da Fronte del Dissenso; Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia; Elia Francesco Fiorini, sostenuto da Alternativa per l’Umbria; Giuseppe Paolone, sostenuto da Forza del Popolo; Giuseppe Tritto, candidato dalla lista Umani Insieme Liberi.

In totale sono stati 704.338 gli elettori chiamati al voto. Nella giornata di ieri l’affluenza è stata del 37,8%, a fronte del 64,7% del 2019 quando però si votò nella sola giornata domenicale.

Elezioni Umbria, exit poll e primi risultati. Gli aggiornamenti in tempo reale

Ore 17:05 La seconda proiezione di Swg per La7 (copertura 20%, errore +/- 1,2%) vede in testa ancora la candidata del centrosinistra, Stefania Proietti, con un vantaggio che però si assottiglia passando dallo 0,7 allo 0,2%. Proietti è data ora al 48,5%, mentre l’avversaria di centrodestra, la governatrice uscente Donatella Tesei, è al 48,3%.

Ore 16:38 La prima proiezione Swg La7 con una copertura al 7% dà Stefania Proietti, centrosinistra, avanti al 48,5% e Donatella Tesei, centrodestra, al 48,3%. Marco Rizzo si ferma all’1.1%.

Ore 16:30 È in corso lo spoglio. Con 16 sezioni scrutinate su 1.000 al momento

Ore 16:05 Si sta affollando la sala stampa del consiglio regionale dell’Umbria, in attesa dei risultati elettorali dopo la chiusura delle urne

Elezioni Umbria, affluenza definitiva in calo di oltre 12 punri

Ore 16:04 Affluenza definitiva. Percentuale in calo di oltre 12 punti alle elezioni regionali in Umbria: secondo i dati riportati dal portale Eligendo, è andato alle urne il 52,30% degli elettori rispetto al 64,69% delle precedenti elezioni.

Ore 15:55 Secondo quanto emerge dal secondo instant poll Swg per La7, la candidata di centrosinistra è data tra il 47 e il 51% delle preferenze. Un vantaggio leggero sulle candidata di centrodestra, la governatrice uscente Donatella Tesei che si attesta tra il 46 e il 50% delle preferenze.

Ore 15:24 Quando manca un terzo delle sezioni da scrutinare, con un campione di 745 su 1.000, l’affluenza complessiva nei giorni di voto alle Regionali in Umbria è pari al 52,41%

Ore 15:12 L’affluenza parziale è sopra al 50% in Umbria. Il dato si riferisce ad un quarto delle mille sezioni

Ore 15:01 Exit poll. Sfida testa a testa. In vantaggio Donatella Tesei con una forbice tra il 46.5/50.5%, segue Stefania Proietti con una forbice tra il 46 e il 50%. Rizzo tra lo 0 e il 2%. In attesa delle prime proiezioni

Ore 15:00 Chiusi i seggi a breve i primi exit poll

Furto al Comitato elettorale di Proietti

Nella giornata di oggi è andato in scena un furto al Comitato elettorale della candidata presidente Stefania Proietti, in via Mario Angeloni 43 a Perugia. Rubati un televisore da 75 pollici, due pc di ultima generazione, una cassa audio con microfoni. Tutta da ricostruire la dinamica dei fatti, su cui indagano Carabinieri e Digos.

Sindaca di centrodestra aggredita al seggio

Un altro episodio di violenza si è consumato fuori dal seggio umbro della scuola Parini di Castel Ritaldi, dove la sindaca di centrodestra Elisa Sabbatini ha sporto denuncia ai carabinieri dopo essere stata colpita con una violenta spallata da una signora: “Sono finita contro la cancellata e questa persona se ne è andata pronunciando frasi che non ho ben capito, senza neppure scusarsi. Si tratta di una persona vicina ad altre di centrosinistra e mi amareggia che, come accaduto durante la campagna elettorale per le comunali, si debba arrivare a questo livello di astio solo per idee politiche diverse”, ha dichiarato all’ANSA. In ospedale, la Sabbatini ha riportato contusioni allo sterno e ad una spalla, per una prognosi di sette giorni.

