Prima La Stampa, poi, forse Repubblica. John Elkann separa la galassia Gedi vendendo ad acquirenti diversi, e proprio oggi è arrivata la firma che sancisce l’inizio della vendita dello storico quotidiano torinese e delle attività ad esso collegate al Gruppo Sae, con il perfezionamento dell’operazione previsto entro il primo semestre del 2026.

Il gruppo è presieduto da Alberto Leonardis e prende forma come una cordata di soggetti istituzionali e investitori legati al territorio del Nord Ovest, che in passato ha già acquisito dallo stesso Gedi Tirreno, Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, Nuova Ferrara, Nuova Sardegna e La Provincia Pavese.

Gedi ha ufficializzato il tutto con un comunicato, annunciando la firma del contratto preliminare di cessione del quotidiano al Gruppo Sae. Nell’accordo sono comprese anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L’acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. “Il progetto – si legge nella nota congiunta – mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco