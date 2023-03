Il successo di Elly Schlein è stata una ventata d’aria nuova che ha restituito alla sinistra una speranza e un’opportunità che sembravano essere state cancellate dalle divisioni, dagli errori e dagli appannamenti ideali del campo progressista. La partita, invece, si è riaperta, scompaginando calcoli e previsioni. In alcune realtà, compresa quella campana, il capovolgimento dei rapporti di forza cristallizzati nel primo turno è stato anche il frutto di una robusta rivolta d’opinione contro vecchie pratiche, equilibri consolidati e parole d’ordine autoreferenziali che non parlano più al mondo degli esclusi, dei delusi, dei tanti autoemarginati nel bosco dell’astensione.

Per molti versi, è stato anche un atto d’insubordinazione generazionale, con un gran numero di ragazzi e di ragazze che hanno affollato i seggi e, in qualche caso, trascinato amici e genitori nella prova. Bisogna prenderne politicamente atto e accettare la sfida, poiché si chiude un capitolo e se ne apre un altro, nel quale nulla appare già scritto, ma dove appare possibile tentare di ricostruire luoghi, strumenti, perfino un vocabolario della sinistra che torni a dare senso a una battaglia di liberazione dal bisogno e di trasformazione politica e sociale.

Il nostro è un appello ai tanti e alle tante che come noi sentono la necessità di una grande forza della sinistra democratica, progressista, femminista ed ecologista , ma che in questi anni l’hanno persa di vista nelle titubanze e nelle debolezze che hanno sfigurato il mondo del lavoro, i luoghi della formazione, gli stessi assetti istituzionali (mostrando, tra le altre cose, un’ingiustificata indulgenza nei confronti del devastante progetto del regionalismo differenziato che rischia di lacerare per sempre il tessuto civile e sociale del paese). Non è stato casuale, ma il prodotto di una visione sbagliata della politica e dei processi economici e sociali in un mondo che si immaginava giunto al suo capolinea nel 1989.

Ma la storia non è affatto finita e il XXI secolo ha provveduto da sé a smentire quest’illusione, a iniziare dalla crisi del debito sovrano del 2007-2008 che rivelava il vero volto dei processi di globalizzazione economico-finanziaria, con il crescere delle disparità e delle ingiustizie. Una rivelazione, tuttavia, di fronte alla quale la sinistra italiana ed europea hanno stentato a trovare le parole, vittime di un sconfitta culturale prim’ancora che politica in senso stretto. I populismi e i sovranismi si sono abbeverati alle fonti di queste afasie, raccogliendo un’ansia vera di protezione sociale in favore degli sconfitti e dei meno garantiti, ma producendo nello stesso tempo risposte strumentali, pericolose e fuorvianti, spesso incitanti all’odio e alla ricerca di un capro espiatorio che fomenti la guerra dell’ultimo contro il penultimo, e viceversa.

Un meccanismo perverso che neutralizza il conflitto orizzontale (di classe, si sarebbe detto un tempo) per una distribuzione più equa di opportunità e di risorse, trasfigurandolo in una dinamica verticale che schiera un popolo indistinto contro il presunto tradimento di altrettanto indistinte élite (politiche, istituzionali o culturali). In questo contesto, uno dei corollari più deturpanti è stata la rinuncia — e spesso l’ostacolo — a qualsiasi vera forma organizzata di partecipazione, con un costante de-radicamento dalla società che ha progressivamente delegato l’esercizio dell’azione politica — già di per sé concepita in termini assolutamente residuali — alla pura e semplice dimensione istituzionale, con il risultato di trasformare il partito in una federazione di comitati elettorali e l’amministrazione dell’esistente nell’unico esercizio consentito.

A questo si aggiunge un sistema elettorale nazionale del tutto inadeguato a un panorama politico frammentato come quello italiano. Il maggioritario ha fallito, in Italia, naufragato sotto la smania di protagonismo che prolifica in sempre nuove formazioni, frutto di divisioni, che assumono via via fisionomia propria e autonomia – e il fenomeno riguarda tutti i partiti, non solo il PD – per pesare al tavolo delle decisioni. Gli aggiustamenti apportati via via al sistema elettorale negli ultimi anni sono stati parziali e pasticciati, dettati da ragioni di parte più che da un’idea compiuta di rappresentanza democratica e dalla necessità di garantire al paese stabilità e governabilità.

E poi, abolita di fatto la rappresentanza diretta che si esprimeva con il voto di preferenza ‒ reciso quindi il cordone ombelicale che legava un parlamentare al suo territorio e ai propri elettori, a vantaggio della cooptazione più spinta e discrezionale dei vertici di partito ‒ si è approfondito sempre più quel solco di estraneità, quando non di livore e avversione, tra i cittadini e la politica che ci consegna a ogni consultazione percentuali di voto sempre più basse. Il messaggio dell’oggi è che, tanto più di fronte ai rischi che si parano di fronte ai nostri occhi — il dramma delle migrazioni, il riapparire degli spettri della guerra, le devastazioni ambientali — possiamo forse fermare la deriva e invertirne la rotta.

Marcantonio Abbate

Aldo Abenante

Vincenzo Aita

Luigi Amato

Enrica Amaturo

Luca Antonio

Mariano Aponte

Nunzio Aponte

Raffaele Aponte

Andrea Apuzzo

Vincenzo Argentato

Sandro Balzano

Maria Rosaria Belmonte

Agnes (Agi) Berta

Maria Bottari

Adriana Buffardi

Osvaldo Cammarota

Damiano Capaccio

Aldo Capasso

Raffaella Capuozzolo

Nino Caputi

Elio Fedele Cascone

Giovanna Cerchia

Giovanni Cerchia

Libera Cerchia

Eugenio Chiodo

Rosanna Cimmino

Aniello Cioffi

Mario Coppeto

Ciro Coraggio

Angela Cortese

Peppe Costanzo

Vittorio Crispino

Fedele Cuculo

Fortuna D’Amora

Nicola Danza

Nino Daniele

Emilio De Biase

Maurizio De Giovanni

Catello Della Monica

Corinna Della Monica

Laura Della Monica

Francesco Della Volpe

Pino Destefano

Clara Di Bernardo

Giuseppe Di Maio

Tonino Di Martino

Ernesto Di Mattia

Ezio Di Salvatore

Alfredo Di Salvo

Pino Distefano

Mariella Donesi

Aniello D’Onofrio

Angela Esposito

Franco Esposito

Gennaro Esposito

Loredana Esposito

Michela Esposito

Pasquale Esposito

Pinuccio Falco

Lorenzo Fattori

Anna Finizio

Augusto Ferraiuolo

Raffaele Ferrara

Giulia Filosa

Catello Foresta

Fabio Foresta

Marco Francini

Elisabetta Gambardella

Guglielmo Gerolmini

Sandro Gerolmini

Michele Giardiello

Antonio Giordano

Raffaele Giovine

Enrico Girace

Roberto Guglielmo

Roberto Iavarone

Alessio Imbimbo

Livia Imparato

Susy Incoronato

Adriana Izzo

Carla Izzo

Francesco Izzo

Jannis Korinthios

Pasquale La Cerra

Giuliano Laccetti

Aniello Lampitelli

Silvana Lianza

Vincenza Libero

Giuseppe Limone

Enzo Lipardi

Francesco Lombardi

Agostino Longobardi

Antonio Longobardi

Carla Longobardi

Cinzia Longobardi

Elena Longobardi

Gigi Longobardi

Laura Longobardi

Pasquale Longobardi

Lorenzo Marone

Mafalda Masilio

Maurizio Mascoli

Alberto Mazzaro

Agostino Morgillo

Fausto Morrone

Franco Mottola

Franca Napolitano

Carmine Nardone

Achille Natalizio

Enzo Nini

Arturo Nocerino

Salvatore Papa

Giovanni Paonessa

Salvatore Parisi

Stefania Parlato

Angelo Petrella

Giuseppe Petrella

Bruno Pezzella

Vito Pindozzi

Mimmo Pinto

Catello Polito

Massimiliano Quintavalle

Ivo Rendina

Alfonso Rianna

Vincenzo Ronga

Carmela Rossi

Carlo Ruggiero

Luca Ruocco

Redazione