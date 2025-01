Dubai continua a consolidare il suo status di hub globale per il settore immobiliare di lusso, attraendo il cantante lirico di fama mondiale Andrea Bocelli, che ha acquistato una residenza esclusiva all’interno del prestigioso Bugatti Residences by Binghatti. Come primo sviluppo a marchio Bugatti al mondo, questo progetto ridefinisce il lusso con un design su misura e un’opulenza senza pari.

L’acquisizione è stata confermata durante una cerimonia di firma presso l’Emirates Palace Hotel di Abu Dhabi, alla quale ha partecipato Muhammad Binghatti, presidente di Binghatti Developers, che ha sottolineato l’importanza di questo accordo nel migliorare l’immagine degli Emirati Arabi Uniti come centro globale per la vita e gli investimenti di lusso.

“Siamo onorati di dare il benvenuto al leggendario Andrea Bocelli nella famiglia Binghatti. La fiducia di Andrea nel nostro gruppo è una testimonianza del lusso senza pari e del design su misura che il nostro marchio si impegna a offrire ai nostri stimati clienti”, ha affermato il presidente Muhammad BinGhatti.

Situato a Business Bay, Bugatti Residences by Binghatti presenta la prima spiaggia privata della regione ispirata alla Costa Azzurra e residenze con un carattere architettonico unico. La casa di Bocelli include servizi di prima qualità come una piscina privata e viste panoramiche sullo skyline di Dubai.

La scelta di Bugatti Residences da parte della famiglia Bocelli sottolinea la loro ammirazione per la brillantezza architettonica e il lusso, riflettendo l’illustre carriera del cantante come una delle voci più amate dell’opera. Neymar Jr., la superstar del calcio brasiliano, ha recentemente acquisito un attico nello stesso progetto per 200 milioni di AED (circa 54,45 milioni di USD), dimostrando ulteriormente l’attrattiva dello sviluppo per le icone globali e consolidando la reputazione di Dubai come destinazione di prim’ordine per immobili di lusso.

Massimiliano Boccolini