“Vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore”. L’annuncio è di Emma Bonino che, in un’intervista alla trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani Rai2, rende noto di aver sconfitto la malattia che da tempo l’affliggeva. “Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”, ha spiegato l’ex ministra degli Esteri alla giornalista.

L’ex esponente del Partito Radicale nel 2015 aveva fatto sapere di avere un tumore al polmone sinistro che avrebbe richiesto un lungo e complesso periodo di terapia chemioterapica. Ora, però, la bella notizia: “Sono guarita”. L’esponente di Più Europa è evidentemente in forma: in una serie di dichiarazioni e interviste ribadisce la storica vicinanza alle ragioni di Israele ma calca anche la mano sugli errori di Netanyahu: “Sono contraria all’assedio di Gaza. La prima cosa da osservare, in Palestina, – ha detto Bonino – sarà la reazione di Al Fatah. È un’organizzazione che ha sempre avuto un atteggiamento più moderato rispetto ai terroristi di Hamas. Se scende in piazza e si mobilita, la protesta rischia di contagiare tutto il mondo arabo, che a quel punto si compatterebbe contro Israele. Esattamente ciò che vuole Hamas”.

Venuta a conoscenza della guarigione di Emma Bonino, Giorgia Meloni sul social X ha scritto: “Sono lieta di apprendere la notizia della guarigione di Emma Bonino. Auguri a lei e un pensiero speciale a tutti coloro che stanno affrontando una battaglia contro la malattia”.

