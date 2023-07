I Carabinieri del posto hanno individuato e condotto in caserma per un interrogatorio l’ex marito della donna uccisa questa mattina a colpi di pistola a Troina, in provincia di Enna.

Si tratta di Maurizio Impellizzeri, 70 anni, imprenditore. L’uomo avrebbe ucciso la donna con diversi colpi di pistola poi si sarebbe dato alla fuga.

La vittima si chiamava Mariella Marino, aveva 55 anni.

Secondo una primissima ricostruzione, avrebbe lasciato l’uomo perché quest’ultimo aveva degli atteggiamenti violenti nei suoi confronti. La vittima, infatti, aveva denunciato in passato i comportamenti violenti del marito.

