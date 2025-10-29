A Roma la presentazione del secondo numero di Eutopica, trimestrale di ALI – Autonomie Locali Italiane dedicata ai temi delle politiche pubbliche e delle scienze urbane.

“La finanza locale non è solo una questione tecnica, ma la misura concreta della democrazia territoriale”, afferma Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario generale di ALI. “Finanziare il futuro significa restituire ai Comuni la capacità di decidere, investire e progettare sviluppo, perché solo territori forti possono garantire uguaglianza e diritti”. Sono queste le parole di Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario generale di ALI, a margine della presentazione del secondo numero di “Eutopica”, la rivista di ALI – Autonomie Locali Italiane dedicata ai temi delle politiche pubbliche e delle scienze urbane. “Finanziare il futuro – aggiunge Lucciarini – significa restituire ai Comuni la capacità di decidere, investire e progettare sviluppo, perché solo territori forti possono garantire uguaglianza e diritti”.

Al centro del numero di “Eutopica”, infatti, c’è una riflessione sul destino della finanza locale come questione strutturale e democratica. Dopo anni di tagli e vincoli, i Comuni italiani hanno riconquistato capacità di investimento e protagonismo grazie al PNRR, ma il rischio di un nuovo arretramento è concreto. Temi ripresi, naturalmente, dall’editoriale di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale nonché Direttore editoriale di Eutopica e Presidente nazionale di ALI.

Il nuovo numero, intitolato “Finanziare il futuro: territori tra equità e autonomia”, affronta uno dei nodi centrali del sistema delle autonomie: la finanza locale come condizione imprescindibile di sviluppo, coesione e democrazia territoriale.

Finanziare il futuro significa, dunque, completare il percorso del federalismo fiscale, garantire a tutti i territori risorse adeguate e comparabili, rafforzare la riscossione equa e l’autonomia tributaria, e programmare sin d’ora la fase post–PNRR per non disperdere le competenze acquisite. “L’equilibrio tra equità e autonomia – come sottolinea Gualtieri – è la chiave per sostenere i servizi essenziali, ridurre le disuguaglianze e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini: perché “finanziare i territori significa finanziare la democrazia, l’equità, la crescita”.

Con questa nuova uscita – che verrà presentata Martedì 29 ottobre, alle ore 16.30, nella prestigiosa Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani (Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 4 – Roma) – Eutopica conferma la propria vocazione a essere un laboratorio di idee e confronto sul futuro delle autonomie e delle politiche pubbliche in Italia: una rivista che mette in dialogo accademici, amministratori e cittadini, per immaginare modelli di governo più vicini ai territori e alle persone.

Alla presentazione, dopo i saluti di Massimo Bray, Direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, interverranno Roberto Gualtieri, Direttore editoriale di Eutopica, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Roma Capitale; Pier Paolo Baretta, Assessore al Bilancio del Comune di Napoli; Maria Cecilia Guerra, Deputata della Repubblica; Ernesto Maria Ruffini, già Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e Francesco Porcelli, docente dell’Università di Roma “La Sapienza” e curatore del numero.

