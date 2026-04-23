È arrivato in libreria e nei principali store digitali “Eretici”, il nuovo saggio di Salvatore Di Bartolo, edito da LuoghInteriori Edizioni. L’opera si è aggiudicata lo scorso ottobre il prestigioso Premio Letterario Castello per la sezione saggistica, distinguendosi tra numerosi lavori in concorso. Ad arricchire il volume, la prefazione illustre di Vittorio Sgarbi, con cui l’autore di origini siciliane aveva già collaborato nel 2023 per la pubblicazione di Overgreen.

Il saggio tratta del controverso rapporto tra Potere e dissenso: sin dai roghi dell’Inquisizione, per arrivare alla moderna gogna mediatica, il primo non ha mai smesso di perseguitare il secondo. Col tempo cambiano i linguaggi, i contesti, ma la logica resta invariata: colpire l’eresia per preservare l’ortodossia dominante. Con una scrittura lucida e rigorosa, Salvatore Di Bartolo analizza i meccanismi attraverso cui il Potere continua a necessitare degli “eretici” per legittimare sé stesso. Se un tempo l’abiura veniva imposta con la forza, oggi prende forma attraverso pressioni sociali più sottili, che trasformano l’autocensura in una virtù.

Inclusività ed egualitarismo sono i valori-pilastro di quest’epoca. Tuttavia, se assolutizzati, rischiano di diventare strumenti di controllo, generando una morale rigida e binaria: dentro o fuori, giusto o sbagliato. In questo scenario che prevede alternativa, il dubbio non è più una risorsa, ma una colpa. L’eretico, allora, non è più un nemico da eliminare, bensì una figura necessaria: è l’ultima difesa del pensiero critico. Richiamandosi allo spirito di Giordano Bruno, il saggio invita a riscoprire il valore della complessità e il coraggio della libertà intellettuale. Perché una società autenticamente libera è quella che sa proteggere i propri eretici.

Salvatore Di Bartolo (Messina, 1991) è economista, docente e saggista. Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Messina, collabora con diverse riviste e testate online di area liberale, tra cui Politico Quotidiano, nicolaporro.it, L’Opinione delle Libertà e Nuovo Giornale Nazionale. Autore di numerosi saggi di analisi politico-economica e storico-politica, ha pubblicato: Metamorfosi politica (2022, Aracne Editrice); La grande utopia (2022), Falsa rivoluzione (2023), Overgreen (2023), Peccato originale (2024) e Sigonella-Hammamet (2024) con La Bussola Edizioni; Hammamet ricorda Bettino (2025, Edizioni Solfanelli). Nel 2025 ha vinto il Premio Letterario Castello per la saggistica con l’opera Eretici.

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