Almeno tre ragazzine di 16 anni costrette a prostituirsi in strutture di lusso tra Bari e i comuni di Barletta, Andria e Trani. E’ quanto emerso nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo pugliese e coordinate dalla procura locale che hanno portato nelle scorse ore all’esecuzione di dieci misure cautelari: 8 arresti e due obblighi di dimora. Indagini partite, nel marzo del 2022, dalla denuncia della mamma di una delle minori coinvolte. La donna ha prima notato comportamenti anomali nella figlia, poi approfondendo ha realizzato che la 16enne aveva frequentazioni con una ragazza maggiorenne, descritta come escort e operativa nella regione della Marche.

Escort a 16 anni, clienti ricevuti in alberghi

Da qui l’allarme lanciato alla polizia e le indagini che, attraverso pedinamenti, appostamenti, intercettazioni, una serie di audizioni, comprese quelle delle minori coinvolte nella prostituzione, eseguite con l’ausilio di psicologhe, hanno consentito di acquisire elementi investigativi culminati con l’ordinanza di oggi. I fatti si sarebbero consumati in alcune strutture ricettive, anche di lusso, delle due province pugliesi.

Coinvolte nell’ordinanza quattro donne, rispettivamente di anni 35, 21, 25 e 24, un 29enne e un 25enne barese, tutti arrestati e condotti in carcere, con l’accusa di “aver indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato la prostituzione di tre ragazze minori, traendo un ingente guadagno dalle prestazioni sessuali offerte, a pagamento, ad una pluralità di clienti”. Arresti domiciliari per due clienti, di 47 e 42 anni, che consapevoli della minore d’età delle ragazze, secondo gli inquirenti, non hanno esitato a consumare rapporti sessuali con loro. Per un terzo cliente, di 55 anni, e nei confronti di un 45enne barese, gestore di una struttura ricettiva nella quale ‘tollerava – sottolinea una nota della Questura – l’esercizio abituale della prostituzione, c’è l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Escort a 16 anni, ragazze convinte da guadagni facili

A partire dall’ottobre 2021, le ragazze coinvolte, all’epoca 16enni, sarebbero state adescate e inserite nel mondo della prostituzione con la promessa di facili guadagni. Alcuni clienti avrebbero pagato centinaia di euro per singole prestazioni sessuali all’interno delle strutture ricettive.

La mamma di una delle ragazzine coinvolte ha consegnato alla polizia quattro screenshot dalle storie pubblicate su Instagram dalla figlia 16enne. sono stati consegnati dalla mamma della minorenne agli agenti della Squadra Mobile di Bari, dopo aver sporto denuncia il 23 marzo 2022. Così come riporta l’agenzia LaPresse in uno dei quattro screen si vedevano ‘cinque ragazze su un letto mentre stavano consumando una pizza in una struttura ricettiva a Monopoli’. Nella storia era presente la scritta Suad girls (ragazze della squadra). In altre immagini si vedono mani femminile che impugnano banconote da 50 euro e una carta di credito.

