Due feriti e due dispersi in un’esplosione che questa mattina si è verificata nelle campagne del nuorese, a Tiana. La deflagrazione ha interessato una villetta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto due persone dalle macerie. Si teme per le altre due, ancora disperse, e che dovrebbero essere rimaste sepolte dal crollo dell’abitazione.

A intervenire sul posto i vigili del comando provinciale di Nuoro e della stazione di Sorgono. Salvata una coppia: una donna di 83 anni, estratta dalle macerie e trasportata in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro, mentre il marito è stato trasferito in elisoccorso a Cagliari, sempre in codice rosso, con traumi al torace e all’addome. I due dispersi sono la figlia e il genero della coppia ricoverata. Nelle operazioni sono stati ritrovati i cellulari dei due dispersi: uno a qualche metro dalle macerie, l’altro, ancora attaccato a una presa elettrica.

Chiusa dalle forze dell’ordine la strada statale 128 “Centrale Sarda” che dal centro della Sardegna porta all’innesto della statale 131 dcn per Nuoro. “L’interdizione è stata disposta per facilitare l’intervento del personale e dei mezzi di soccorso – fa sapere l’Anas – Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile”.

Ancora da chiarire le cause dell’esplosione. Non è da escludere l’ipotesi di una fuga di gas. Al momento del crollo dentro casa c’erano quattro persone. I pompieri sono intervenuti sul posto dalle 8:20. Oltre agli uomini del 115 di Nuoro stanno operando anche l’unità cinofila di Tempio e le squadre Usar, specializzate nel recupero delle persone, arrivate da Cagliari. Sul luogo anche il sindaco di Tiana, Pietro Zedda che sta seguendo le ricerche.

🔴 #Nuoro, esplosione con successivo crollo di un’abitazione rurale a Tiana: dalle 8.20 #vigilidelfuoco al lavoro, dalle macerie estratte in vita due persone, in corso le ricerche di due possibili dispersi. In arrivo da Tempio #cinofili e da #Cagliari #USAR [#8novembre 9:10] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 8, 2022

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano