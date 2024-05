Una forte esplosione è avvenuta in un garage a Napoli, in via Cupa Vicinale Bolino 23 nel quartiere Barra. Dalle prime informazioni un uomo sarebbe morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per capire quanto successo.

Notizia in aggiornamento.

