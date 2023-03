Il Riformista è nella longlist finale degli AIPS Sport Media Awards, gli oscar del giornalismo sportivo mondiale che quest’anno verranno celebrati il 9 maggio prossimo a Seoul, in Corea del Sud. Si tratta dell’unico media italiano in corsa nelle tre categorie riservate ai video. Con il documentario “Essere Diego Armando Maradona Jr, la storia del primo figlio del Pibe de Oro“, realizzato dai giornalisti Antonio Lamorte, Rossella Grasso e Ciro Cuozzo, Il Riformista, insieme ad altri 17 candidati, è in gara nella categoria “Video Athlete Profile”. Un lavoro pubblicato il 23 novembre 2021, a due giorni dal primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona.

Agli Sport Media Awards, organizzati per il quinto anno di fila dall’International Sports Press Association, sono arrivate ben 1830 candidature, provenienti da 138 nazioni diverse. Un record che mostra “un’incredibile qualità, creatività e diversità nelle diverse forme di media” si legge sul sito ufficiale. La longlist finale, che vede in corsa circa 250 candidati suddivisi nelle undici categorie presenti, rappresenta la prima fase di scrematura e si basa sulla media delle valutazioni degli specialisti AIPS, dei membri del Comitato Esecutivo e dei membri della Giuria.

Nelle prossime settimane si arriverà prima alla top 10 e infine ai tre finalisti che il 9 maggio parteciperanno al gala in programma a Seoul.

LA STORIA – Diego Armando Maradona Jr il figlio di: inevitabilmente, e per tutta una vita così, per gli altri soprattutto. Che della vita del padre, il Pibe de Oro, ha preso e subìto lo slancio, il rinculo, le derapate di una vida tombola, straordinaria e spericolata, l’esistenza sulle montagne russe del più grande calciatore di tutti i tempi, un uomo nato povero e ricco di un talento sproporzionato per un essere umano solo. Quel peso – quello di essere il figlio di una leggenda, un nome diventato lemma e sinonimo, icona pop e bandiera dei Sud del mondo applicata al pallone – Diego Jr lo ha portato e lo porta anche lui addosso, almeno in parte: lo porta da quel servizio al telegiornale con la madre Cristiana Sinagra che lo presentava al mondo dal letto in una stanza di un ospedale di Napoli come “il figlio di Diego Armando Maradona”.

Redazione