“Siamo contenti che lo spirito con il quale siamo nati oggi lo riscopriamo nelle parole di Carlo Calenda, leader di Azione, che ascoltiamo con piacere. Noi ci siamo per costruire quell’area necessaria al Paese ridare voce e rappresentanza a chi non si rassegna al bipopulismo”. Così Valeria Pernice, esponente del Partito Liberaldemocratico, in risposta alle parole di Carlo Calenda, leader di Azione, che durante l’evento “Direzione Nord. L’Innovazione che serve”, in corso alla sede milanese di Assolombarda, rivolgendosi a Luigi Marattin e ad altri esponenti dell’area centrista, ha aggiunto: “Siamo pronti a farlo insieme”, relativamente all’ipotesi di un’area repubblicana, liberale e pragmatica.

“In questi giorni – conclude Pernice – siamo nelle piazze d’Italia con iniziative a cura dei nostri militanti e simpatizzanti, persone che hanno a cuore i valori dell’Europa forte, unita, democratica, nella giornata che proprio l’Europa celebra. Questo il nostro modo di rivolgerci a tutte le forze europeiste, repubblicane, liberali, proprio per costruire un’area comune. Con piacere accoglieremmo Calenda: siamo presenti anche a Roma”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo