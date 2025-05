Il Partito Liberaldemocratico lancia l’iniziativa dal titolo “Portiamo l’Europa nelle strade”, che si terrà in tutta Italia venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025. Tre giornate dedicate all’Europa, tra le persone, nei luoghi della vita quotidiana: piazze, strade, mercati, scuole, spazi pubblici. Volontari e militanti del PLD saranno impegnati in banchetti informativi, momenti di confronto, aperitivi e incontri pubblici, per portare l’Europa fuori dai palazzi e dentro la vita di tutti i giorni.

“Il nostro obiettivo è chiaro”, spiegano gli esponenti del PLD, “rinnovare l’impegno europeista rendendolo visibile, concreto, vicino. Ricorderemo insieme il significato del 9 maggio – Giornata dell’Europa, nata per celebrare la Dichiarazione Schuman del 1950, l’atto fondativo di un’Unione che ha portato pace, sviluppo e diritti a un continente ferito dalla guerra”.

Più di 50 banchetti e iniziative nelle città italiane, dunque, per promuovere l’idea di Europa e le azioni che in concreto servono per renderla più forte, più utile e più protagonista nel complicato tempo che stiamo vivendo.

“Il nostro partito – spiega la dirigenza PLD – nasce per unire, non per dividere. Per costruire, non per fare polemica. Per questo abbiamo mandato lettere di invito alle seguenti forze politiche o associazioni che hanno dimostrato di credere nel progetto europeista: Azione, Più Europa, Europa Radicale, Drin Drin, Volt, Forza Italia, Italia Viva, Radicali Italiani, MFE, GFE. Alcune di loro hanno scelto, come collocazione politica, una delle due curve ultrà a trazione populista: ma nessuno è perfetto e tutti possono sbagliare! L’importante è ricredersi in tempo!”.

“Oggi non basta ricordare: è il momento di rilanciare. In un mondo segnato da tensioni e trasformazioni, serve un’Europa più democratica, unita e solidale. Un’Europa capace di completare l’Unione bancaria e il mercato unico dei capitali, integrare i sistemi di difesa nazionali in una prospettiva europea, rafforzare la propria autonomia strategica, devolvere funzioni pubbliche dove necessario, riformare la governance per essere più efficace e trasparente. Sfide concrete, non più rinviabili. Serve il coraggio di passare dalle parole ai fatti. E serve farlo insieme, come forze europeiste unite da una visione comune”: questo, in conclusione, l’appello rivolto dal PLD alle forze politiche e associazioni europeiste coinvolte nell’iniziativa.

© Riproduzione riservata

Redazione