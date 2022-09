Non aveva risposto ai primi trattamenti e non aveva voluto spiegare quale fosse la causa dell’infezione che lo aveva colpito. Alla fine, per avere salva la vita, ha ceduto e ha raccontato: l’uomo arrivato in ospedale a Castellammare di Stabia con una grave ed estesa infezione ai genitali aveva fatto sesso con un cane, il suo cane. Per salvarlo i medici hanno dovuto procedere con un intervento di evirazione.

La notizia arriva dal comune nel napoletano, Castellammare di Stabia, dove l’uomo è stato preso in cura al San Leonardo. L’infezione era molto grave e molto estesa. Gli aveva provocato la malattia di Fournier, una forma specifica di fascite necrotizzante di tessuti molli, cute e sottocute che può raggiungere anche la fascia muscolare. Il 55enne aveva provato a curare l’infezione da solo, in un primo momento.

Le sue condizioni sono però peggiorate e in ospedale era apparse subito piuttosto gravi. Non avendo risposto alle prime cure il paziente ha confessato il rapporto sessuale. È stato ricoverato in rianimazione in un primo momento, come ricostruisce il sito Leggo, e quindi in urologia. Il 55enne, con presunti problemi psichici, è stato sottoposto a un intervento di evirazione parziale che ha interessato i soli tessuti infetti. Per riacquisire le funzionalità di genitali e vescica dovrà affrontare una lunga terapia in camera iperbarica.

La malattia di Fournier, detta anche gangrena di Fournier, è provocata da un’infezione batterica acuta a carattere espansivo e necrotico che colpisce le parti molli del perineo, dello scroto e dell’area inferiore del tronco. Può essere causata da un unico germe, come lo Streptococcus pyogenese, ma può essere anche polimicrobica, causata da anche da germi aerobi e anaerobi con prevalenza di questi ultimi. I tessuti infetti provocano odori fetidi e penetranti.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano