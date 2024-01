In passato era risultata vincitrice di un importante concorso di bellezza in Nigeria, ora è attualmente ricercata come narcotrafficante.

Il presunto coinvolgimento in attività di traffico di sostanze stupefacenti, secondo la National Drug Law Enforcement Agency, riguarderebbe Aderinoye Queen Christmas, conosciuta anche come Queen Oluwadamilola Aderinoye ex Miss Commonwealth Nigeria, fuggita nei giorni scorsi quando gli agenti antidroga hanno effettuato una perquisizione nella sua residenza a Lagos.

In un comunicato ufficiale, l’agenzia ha dichiarato che l’intervento è stato scatenato da informazioni “credibili” che suggerivano il coinvolgimento della ex reginetta di bellezza in attività illecite legate alle sostanze stupefacenti.

L’operazione di perquisizione, condotta con la partecipazione dei funzionari dell’agenzia, ha portato al recupero di 606 grammi di Canadian Loud, una variante sintetica di cannabis, oltre a una bilancia elettronica e ingenti quantità di materiale plastico utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

