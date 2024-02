E’ stato travolto da un treno mentre attraversava i binari di corsa perché era in ritardo per la scuola. Sarebbe morto per questo motivo un ragazzino di 17 anni, di nazionalità egiziana, a Felizzano, comune piemontese in provincia di Alessandria. Il giovane era arrivato nel nord Italia lo scorso mese di dicembre come minore straniero non accompagnato e dopo una breve permanenza nella comunità per minori a Felizzano era stato affidato ad una famiglia.

“Siamo sconvolti – confida Stefania Guasasco, della Direzione area tecnico-sociale -. Sapevamo andasse a scuola ad Asti, anche impegnandosi. Cercava una seconda possibilità in una vita, seppur breve, già difficile. Purtroppo non ce l’ha fatta”.

17enne attraversa i binari e muore, ipotesi distrazione fatale

Il 17enne è stato investito dal un treno della tratta Torino-Genova proveniente dal capoluogo piemontese. L’incidente è avvenuto alle 7.15 quando il ragazzo ha attraversato incautamente i binari. È morto sul colpo e gli inquirenti propendono nel trovare la causa in una fatale distrazione anche se non sono al momento escluse altre ipotesi. Polfer e polizia scientifica hanno eseguito i rilievi sul posto mentre i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

17enne attraversa binari e muore, sindaco: “Andava a scuola ed era in ritardo”

“Sembra stesse andando a scuola e che fosse in ritardo. Perciò ha attraversato sui binari” spiega al Corriere.it Luca Cerri, sindaco di Felizzano. La circolazione ferroviaria, secondo quanto riferisce Trenitalia, ha subito forti rallentamenti in direzione Torino, mentre è sospesa per qualche ora in direzione Genova, perché è ancora in corso l’intervento dell’autorità giudiziaria.

