Esauriti in poche ore i biglietti per la prima data milanese del concerto di Fedez in autunno. E così lo show raddoppia. Aveva anticipato una sorpresa ai fan più fedeli nel suo gruppo su Instagram, dopo averli ringraziati per il sostegno a Sanremo: “Non avevo nemmeno il coraggio di scendere da quelle scale. Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo ed esclusivamente musica”. Poi l’annuncio pubblico: il ritorno sul palco dal vivo e con nuova musica.

“E’ dal lontano 2019 – scrive Fedez sui social- che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”. A 10 anni di distanza dal PopHoolista Tour che lo aveva portato sul palco del forum milanese, “ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. Intanto sono in studio”, conclude.

E così reduce dal successo sanremese, dove ha sfiorato il podio per una manciata di voti, e con “Battito” in cima alle classifiche dei brani più ascoltati in Italia, Fedez prova a lasciarsi alle spalle la nuvola di gossip e polemiche che l’ha circondato negli ultimi anni. Affila la penna e carica le rime per tornare alle origini della sua musica. Il ritorno a casa – titolo dello show- sarà al Forum di Assago il prossimo 19 e 20 settembre, su un palco a 360°, lui al centro, circondato dai suoi fan. “Sarà un viaggio attraverso i suoi più grandi successi”, assicurano da Vivo Concerti che produrrà lo show milanese, “con una scaletta che spazierà dai brani storici fino alle ultime hit”. Dai primi mixtape auto-pubblicati nel 2011, agli album multiplatino più recenti.

Fedez torna ad esibirsi da solo dopo il lungo tour del 2017 al fianco di J-Ax, con cui ha intrattenuto 230 mila persone e ha riempito, in una data-evento di chiusura, lo Stadio San Siro. Un concerto da record con oltre 78 mila presenze. Il richiamo della musica live è stato forte, negli ultimi anni ha organizzato sotto la madonnina due edizioni di grande successo di LoveMi, un festival benefico gratuito con una line up di decine di artisti che hanno fatto cantare e ballare migliaia di persone.

Sceso dal palco dell’Ariston, Fedez si è chiuso in studio di registrazione, concentratissimo sull’obiettivo di tornare a fare quella musica che l’ha reso uno dei rapper più famosi, portandolo dalla periferia di Milano ai grandi palchi.

Sarà un ritorno agli inizi, ma con la maturità di chi ha vissuto successi e tempeste, sotto i riflettori e lontano dal palco. Fedez sceglie di rimettersi in gioco, spinto da un richiamo più forte di qualsiasi esitazione: la musica. Il palco al centro, i fan tutt’intorno, e ogni barra racconterà il viaggio di un artista che, nonostante tutto, ha sempre trovato nella musica la sua casa.

Mattia Dognini