Il Consiglio Direttivo della sezione “Servizi e Raccolta RU” di Assoambiente, l’Associazione delle Imprese dei Servizi Ambientali e dell’Economia Circolare, nell’ultima seduta di ottobre ha nominato all’unanimità Ferdinando Di Mezza nuovo Presidente di Sezione e, di conseguenza, Vice Presidente dell’Associazione.

Ferdinando Di Mezza è attualmente responsabile delle Relazioni istituzionali dell’azienda sannita Lavorgna srl e in passato ha ricoperto l’incarico di Presidente di Legambiente Campania e di Assessore all’ambiente del Comune di Napoli.

“Ringrazio per la fiducia accordatami i rappresentanti di tutte le più importanti aziende italiane operanti nel settore dell’igiene urbana, associate ad Assoambiente, che mi hanno voluto alla guida della Sezione Servizi e Rifiuti Urbani. Un ringraziamento particolare all’azienda che rappresento e all’amministratore Sandro Lavorgna che mi ha sempre sostenuto e mi ha permesso di poter aspirare a questa carica, nonché al presidente di Assoambiente, Chicco Testa al quale mi lega un lungo rapporto di stima e di sincera amicizia.”

“Come ho avuto modo già di precisare nel corso dell’assemblea elettiva a tutti i soci, il mio mandato sarà costruito nel segno del consenso e della collaborazione con tutti gli associati, necessari considerato gli importanti temi che si dovranno affrontare.

Sin da prossimi giorni, infatti, l’associazione sarà impegnate a valutare gli interventi necessari da proporre al nuovo Governo per mitigare gli effetti che stanno avendo sulle imprese la crisi energetica e l’aumento costi materie prime. Ma, non di meno, sarà determinante definire alcuni importanti aspetti del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro e, infine, continuare le attività di supporto alle aziende e di monitoraggio in materia di regolazione ARERA”.

© Riproduzione riservata

Redazione