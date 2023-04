“Incontro tra soci. Relazioni, progetti, inclusione”. È questo il titolo dell’evento targato Ferpi che si terrà nella serata di domani sul terrazzo dell’Hotel La Griffe, in via Nazionale, a Roma.

Sarà l’occasione per presentare il nuovo Comitato regionale Lazio della Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana, nominato nelle scorse settimane e composto da cinque iscritti: Serena Bianchini, Vincenzo D’Anna, Anna Forciniti, Valentina Lombardo e Elisabetta Marchesini. Proprio la Bianchini è stata indicata come delegato regionale, e quindi rappresenterà la Delegazione all’interno degli organi nazionali, per assicurare il buon esito delle iniziative intraprese sul territorio e il raggiungimento degli obiettivi che via via si individueranno.

Presente all’assemblea che ha eletto il Comitato regionale anche il presidente nazionale di Ferpi, Filippo Nani. “È da sottolineare il valore del lavoro sul campo delle singole Delegazioni della Federazione, allo stato dodici – ha affermato Nani -, e il crescente senso di comunità e appartenenza, testimoniato dall’ampia partecipazione al momento associativo dell’assemblea e dalla grande disponibilità di mettersi in gioco al servizio della Federazione di tanti soci in questi mesi “. Nel fare gli auguri di buon lavoro ai neoeletti, il presidente ha ricordato “la necessità di uno sforzo comune per affrontare le sfide della professione oggi e per accogliere ed accompagnare i giovani che si stanno affacciando proprio ora, così numerosi, su questo mondo”.

La nomina di Serena Bianchini segue quelle di altri sette Delegati Regionali già incaricati per Abruzzo e Molise, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, Puglia Calabria e Basilicata, Toscana, mentre sono ancora in corso le procedure per le altre due Delegazioni, Triveneto e Lombardia. La Delegazione Lazio è la più numerosa all’interno della Federazione. Il nuovo Comitato ha davanti a sé, pertanto, un impegno oneroso al servizio dei tanti soci, tutti attivi nelle Relazioni Pubbliche e nella Comunicazione, in uno dei momenti storici forse più sfidanti per la professione, ma anche nell’apportare, insieme a loro, un contributo di idee e di buone pratiche per lo sviluppo della società civile.

