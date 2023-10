Nella notte, in provincia di Ferrara, ad Argenta, un’esplosione in una palazzina ha causato la morte di una uomo anziano. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, che sono al lavoro per cercare una donna. A causare il tutto si presume sia stata una fuga di gas di una bombola gpl. Dopo l’esplosione è divampato un grande incendio.

In aggiornamento

Redazione

Luca Frasacco