Borrell: "Diritto difesa Israele ha dei limiti"

“Israele ha diritto di difendersi, come ogni Paese che viene attaccato in quel modo, ma siamo tutti uniti nel dire che il diritto alla difesa ha dei limiti, in questo caso sanciti dal diritto internazionale umanitario”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento in aula al Parlamento europeo. “Dobbiamo poter condannare sia gli attacchi terroristici contro Israele ma anche gli attacchi contro i civili palestinesi”, ha aggiunto. “Non possiamo rendere tutti gli abitanti di Gaza responsabili di Hamas“, ha evidenziato.

“Per noi Hamas è un’organizzazione terroristica che non hai mai voluto la pace ma solo la distruzione”, ha ribadito. “Questo conflitto si sta convertendo in un conflitto tra mondo musulmano e mondo cristiano, non possiamo permettercelo perché la sicurezza delle nostre strade dipende da questo, bisogna fare uno sforzo affinché questo conflitto non si espanda”. Così l’alto rappresentante Ue, Josep Borrell, parlando in aula a Strasburgo al dibattito sul conflitto in Medio Oriente “Il modo in cui determineremo la nostra posizione oggi determinerà ruolo Ue per molti anni a venire”, ha aggiunto Borrell.

A cura di Redazione