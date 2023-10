L’organizzazione Save the Children ha reso noto che più di 1.000 bambini sono morti a causa dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza degli ultimi 11 giorni, circa, uno ogni 15 minuti. Il numero dei minori morti rappresenta circa un terzo del numero totale delle vittime. “Il tempo sta scadendo per i bimbi di Gaza”, ha detto in una nota il direttore dell’organizzazione Jason Lee. “Oggi è prevista la riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu: è necessario un cessate il fuoco per salvare la loro vita. Senza la fine dei combattimenti la vita di migliaia di bambini è appesa a un filo”.

Sono invece 1.032 le donne uccise nei raid aerei condotti dalle Forze di difesa israeliane sulla Striscia di Gaza in rappresaglia per l’attacco sferrato da Hamas. Questo il bilancio fornito dall’ufficio stampa del governo di Hamas nella Striscia di Gaza. L’ultimo bilancio delle vittime palestinesi a Gaza ammonta a 3.000 morti e 12.500 feriti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo