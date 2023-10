Tajani: "Trattative in corso per far uscire dozzina italiani da Gaza”

Oltre ai tre cittadini italiani al momento dispersi dopo l’azione terroristica di Hamas del 7 ottobre scorso, Tajani parla di altri “ostaggi italiani” che “sono una dozzina e sono vicino Rafah, speriamo che oggi possano uscire dalla Striscia di Gaza e arrivare in Egitto”. Probabilmente il vicepremier e ministro degli Esteri fa riferimento ai connazionali che vivono nella zona. “Le trattative sono in corso e comunque per noi questa è la priorità: così come abbiamo rimpatriato tutti i turisti, tutti i pellegrini italiani che erano in Israele e che volevano rientrare a casa, così stiamo facendo per coloro che sono nella Striscia di Gaza”, ha sottolineato. “Quindi massima attenzione. La nostra Ambasciata a Tel Aviv, la nostra Ambasciata al Cairo, il Consolato a Gerusalemme e la nostra Unità di crisi del ministero degli Esteri seguono minuto per minuto la situazione dei nostri connazionali che sono a Gaza”, ha aggiunto il ministro.

A cura di Redazione