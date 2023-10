"Nessun cessato il fuoco"

«Non c’è per il momento un cessate il fuoco né l’ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri». Così l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato le notizie circolate in precedenza su un accordo per una tregua nel sud di Gaza e l’apertura del valico di Rafah tra la Striscia e l’Egitto per consentire l’uscita dei cittadini con passaporto straniero e l’ingresso di aiuti umanitari.

A cura di Redazione