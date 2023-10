Agguato in Iran contro un alto ufficiale dell’intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Si tratta di Mohammed Akiki ferito a colpi d’arma da fuoco a Teheran e ricoverato in condizioni gravi. A riferirlo il sito Bnn Network secondo cui l’agente si trova ora in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva, in seguito alle gravi ferite riportate durante l’attentato. Anche lo scrittore israeliano Amir Tsarfati ha pubblicato sul suo canale Telegram una foto di Akiki, spiegando che l’ufficiale è gravemente ferito a seguito di un tentativo di assassinio a colpi di pistola.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli ma, secondo una prima ricostruzione di esperti e analisti, dietro all’agguato ad Akiki ci sarebbero i servizi segreti israeliani in risposta agli attacchi subiti da Hamas il 7 ottobre scorso. Ma, ovviamente, non c’è e probabilmente non ci sarà alcuna conferma ufficiale. Un raid che potrebbe ulteriormente infiammare la situazione in Medio Oriente perché l’Iran sostiene sia Hezbollah in Libano che Hamas a Gaza, anche se per ora qualsiasi ipotesi è precipitosa.

Altra ipotesi non da escludere è che l’agguato all’agente delle Guardie della Rivoluzione Islamica potrebbe essere legato alle proteste e alle tensioni in Iran contro la repressione della polizia morale e la morte di Mahsa Amini avvenuta poco più di un anno fa. Ipotesi però al momento secondaria.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo