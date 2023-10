Papa Francesco: "Liberati gli ostaggi e proteggete i civili"

“Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina e penso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. Rinnovo l’appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, i civili non siano vittime del conflitto”. Così papa Francesco nel corso dell’Angelus domenicale. “Credo che tra gli argentini morti o feriti nell’attacco ci siano molti miei amici” ha poi rivelato nel corso di un colloquio telefonico con un giornalista israelo-palestinese, inviato dell’emittente “Sic” nel corso del quale ha commentato la tragedia delle vittime di Hamas. Esprimendo “solidarietà” al popolo israeliano e alle famiglie delle tante vittime civili e di quanti sono stati rapiti in modo così brutale, il pontefice ha, quindi, espresso il desiderio di poter ricevere i familiari in Vaticano.

A cura di Redazione