“Trionferemo perché ne va della nostra stessa esistenza in questa regione, che è piena di forze oscure”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu. “Hamas – ha continuato – fa parte dell’asse malvagio formato da Iran e Hezbollah. Mirano a gettare il Medio Oriente in un abisso di caos”. “Ci sono molte domande sul disastro che ci ha travolto dieci giorni fa. Investigheremo – ha concluso – ogni aspetto”. Intanto tornano a risuonare le sirene di allarme per l’arrivo di razzi da Gaza a Tel Aviv e nel centro di Israele. I sistemi di rivelazione hanno segnalato lo stesso allarme anche a Gerusalemme.

Abeer Odeh, ambasciatrice palestinese in Italia: “Israele tenta più grande pulizia etnica ultimi decenni”

“Il mondo assiste al tentativo di Israele di compiere la più grande pulizia etnica degli ultimi decenni senza battere ciglio. A Gaza si sta compiendo un genocidio e la comunità internazionale non fa nulla per impedirlo”. Così a LaPresse l’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh. “La maggior parte dei media italiani descrive il trasferimento forzato da Gaza intimato da Israele a un milione e centomila palestinesi, più della metà della popolazione locale, come un’opportunità che viene data loro dalle forze di occupazione, anziché come il crimine contro l’umanità che a tutti gli effetti è”, rimarca l’ambasciatrice.

