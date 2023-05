Mancano pochissimi giorni alla Festa della mamma. Una delle feste più sentite e celebrate in Italia, perché si sa la mamma è sempre la mamma. Quest’anno si celebra il 14 maggio, ovvero la seconda domenica del mese. Tutti pronti con mazzi di fiori, scatole di cioccolatini o sorprese speciali perché manca solo una settimana.

La festa della mamma in realtà ha origini molto antiche. In Italia fu celebrata per la prima volta il 24 dicembre 1933 in occasione della Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo, nel quadro della politica della famiglia del governo fascista.

In quell’occasione vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia. La data era stata scelta in connessione con il Natale. Ma la Festa della mamma come la si intende oggi è nata solo a metà degli anni Cinquanta. Nel 1958 l’iniziativa suscitò un dibattito in Senato, che si prolungò anche nell’anno successivo e da allora, prima fu celebrata inizialmente l’8 maggio, poi in seguito venne confermata nella seconda domenica di maggio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione