Si terrà ad Andria, da domani al 27 luglio il Festival della Disperazione. L’appuntamento, dedicato al sentimento più letterario per eccellenza, vedrà ospiti i grandi nomi del panorama culturale italiano per andare alla ricerca dei risvolti seri e ironici del tema. “Che fatica sopravvivere” è l’argomento centrale per questa VI edizione: si scenderà, oltre ogni sconforto, in un’esplorazione culturale e antropologica della disperazione.

Sette giorni di appuntamenti in compagnia di tantissimi protagonisti: da Luca Barbarossa a Beatrice Schiros, da Andrea Mirò alla coppia di filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici. E poi Stefania Maurizi, Guido Vitiello, Enrica Tesio, Guido Catalano, Roberto Mercadini, Luca De Gennaro, Antonio Losito e molti altri che dibatteranno sulla complessità del nostro quotidiano. Tra gli ospiti sarà presente anche la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Da poco uscita con un nuovo progetto – un podcast intitolato Chez Proust (prodotto da Emons Record e dall’Institut Français Italia) in cui Gaspari ci conduce alla scoperta della Recherche con un luogo di dialogo tra Italia e Francia sui temi che, come fiumi carsici, percorrono il capolavoro proustiano – l’autrice sarà presente al Festival della Disperazione, per analizzare il tema dell’evento e discutere di nostalgia, mercoledì 27 Luglio.

© Riproduzione riservata

Redazione