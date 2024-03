Un altro tragico incidente sul lavoro si è registrato a Fidenza, nel cuore della provincia di Parma. La vittima è Vasile Tofan, un operaio romeno di 50 anni, ha perso la vita sul cantiere della scuola in via Torriceli. Stava manovrando una gru, quando improvvisamente il carico si è staccato, travolgendolo.

In seguito all’incidente, sono intervenuti sul luogo del dramma i soccorritori dell’Automedica e del servizio di infermieristica del 118, oltre alle forze dell’ordine e ai medici del lavoro per i necessari accertamenti.

L’uomo faceva parte del personale dipendente della ditta incaricata dei lavori di adeguamento sismico della struttura scolastica, un progetto del valore di circa 4 milioni di euro.

Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, ha sottolineato la gravità della situazione, dichiarando che per la città di Fidenza è una giornata drammatica: “L’incidente sul lavoro è accaduto in un cantiere nato per migliorare le infrastrutture della città e investire sul futuro”. Solo l’anno precedente, a Parma, si erano registrati dodici decessi sul lavoro.

La manifestazione a Roma

Soltanto pochi giorni fa a Roma, in piazza del Popolo, si è tenuta una manifestazione organizzata dalla Uil, che richiama l’attenzione dell’opinione pubblica su un dramma quotidiano, senza rassegnarsi all’idea che si tratti di decessi inevitabili. Presente il segretario generale Pierpaolo Bombardieri che leggendo alcuni nomi dei lavoratori scomparsi, ha richiamato il rispetto alle regole sulla sicurezza: “Denunciamo il fatto che bisogna fare di più, risvegliare le coscienze, considerare inaccettabili queste tragedie, che non si tratta di incidenti ma di omicidi”. Al centro della Piazza 1040 bare, una per ogni vittima sui luoghi di lavoro nell’ultimo anno, circa tre decessi al giorno.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco