Un incidente sul lavoro ha visto la morte di Luca Manzoni, geometra di 51 anni impiegato presso un’azienda a Carate Brianza. È stato schiacciato da un carico di travi di legno, pesante circa 3 quintali questa mattina, mentre si trovava in un cantiere a Valdidentro (Sondrio), sganciate da un camion prima del loro scarico. Le autorità competenti, tra cui i Vigili del Fuoco e gli esperti dell’ATS della Montagna, hanno avviato le prime indagini sul luogo dell’incidente. La Procura di Sondrio, sotto la guida di Piero Basilone, è stata informata dell’accaduto e ha inviato un magistrato per coordinare ulteriori indagini insieme ai Carabinieri.

La pagina nera dei decessi sui luoghi di lavoro e la denuncia UIL

Si tratta solo dell’ultimo incidente sul luogo di lavoro in Italia, un fenomeno che ingloba più di mille vittime ogni anno. Soltanto pochi giorni fa a Roma, in piazza del Popolo, si è tenuta una manifestazione organizzata dalla Uil, che richiama l’attenzione dell’opinione pubblica su un dramma quotidiano, senza rassegnarsi all’idea che si tratti di decessi inevitabili. Presente il segretario generale Pierpaolo Bombardieri che leggendo alcuni nomi dei lavoratori scompars, ha richiamato il rispetto alle regole sulla sicurezza: “Denunciamo il fatto che bisogna fare di più, risvegliare le coscienze, considerare inaccettabili queste tragedie, che non si tratta di incidenti ma di omicidi”. Al centro della Piazza 1040 bare (in foto), una per ogni vittima sui luoghi di lavoro nell’ultimo anno, circa tre decessi al giorno.

