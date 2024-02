Una gag simpatica quella andata in scena in mattinata nel corso di Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello, oggi in via eccezionale direttamente da Sanremo in vista della 74esima edizione del Festival. Fiorello dedica un passaggio al libro scritto da Matteo Renzi, “Palla al centro“, e lo fa con la solita ironia. “Parliamo un po’ di Renzi, attenzione che il titolo “Palla al centro” può trarre in inganno perché uno pensa che ha che fare con l’urologia. Invece no, è il libro di Matteo scritto insieme a Marco, Luca e Giovanni e parla della sua vita politica”.

Fiorello si concentra poi su alcune anticipazioni pubblicate sui giornali domenica e prende come riferimento il titolo del Corriere della Sera: “C’è un passaggio molto bello in cui Matteo Renzi era in spiaggia a Mykonos, lo chiamò Rocco Casalino e disse ‘Sono qui, fai finta di niente'”, racconta Fiorello che chiude con una battuta: “Fai finta che sono Calenda…”.

Palla al Centro presentato a Roma e a Napoli

Intanto Renzi oggi, lunedì 5 febbraio, presenterà il suo ultimo libro alle 18,30 all’Auditorium Parco della Musica, via Pietro De Coubertain 30, a Roma, presso la Sala Teatro studio Borgna. Domani sarà la volta invece di Napoli: appuntamento sempre alle 18.30 all’hotel Mediterraneo, in via Ponte di Tappia, 25. Nella sue Enews, il leader di Italia Viva ha poi annunciato: “Sabato mattina saremo a Biella in conferenza stampa per tenere alta l’attenzione sull’incredibile vicenda del pistolero di capodanno. Trovo allucinante che nessuno rilanci una vicenda del genere. Per miracolo non è morto nessuno, ma penso che la classe dirigente di Fratelli d’Italia sia improbabile”. Sul libro aggiunge: “La Meloni è stata bravissima a raccontarsi come una donna diversa da quello che è, una influencer più che una politica: questo è il succo del libro”, sostiene il leader di Italia viva. “Ma la sua squadra è una squadra imbarazzante“.

Ciro Cuozzo