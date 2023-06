L’arte estiva a Firenze parla il linguaggio del contemporaneo. In questi giorni sono diverse le mostre che meritano una visita, in dialogo dinamico con le architetture rinascimentali. Imperdibile l’esposizione di Nico Vascellari, al Forte Belvedere con “Melma” fino all’8 ottobre: un percorso che comincia dalle viscere della palazzina fortificata con suoni e visioni inquietanti, opere bruciate e soprattutto lo spettacolare video “Visita interiora terrae” per passare poi al giardino in cui sono disseminate nove sculture di animali “fusi” con motori di automobili, fino ai piani superiori della palazzina in cui lo sguardo si eleva, filosofico, quasi ascetico, a una conciliazione con la natura attraverso spiritualità ed esoterismo, in cui l’uomo è parte e non centro del tutto.

Al Mad Murate Art District, presidio sperimentale cittadino, la piccola esposizione “Nel Segno della Libertà. ‘Occupo un piccolo spazio di mondo, ma non l’ho delimitato’”, fino al 23 luglio, propone una riflessione sulla libertà come condivisione di valori e rispetto dell’altro: 14 giovani artisti espongono i loro lavori in altrettante celle del carcere duro in cui l’istituzione ha sede, ispirati dai testi di alcuni padri dell’Unione Europea che proprio lì furono confinati, come Altiero Spinelli e Simone Veil, e da quelli elaborati da un gruppo di detenuti del Carcere minorile di Casal del Marmo.

Per chi ama la fotografia, fino all’8 ottobre al Museo degli Innocenti sono esposte cento immagini del celebre fotografo Steve McCurry che ha scelto nel suo infinito archivio gli scatti dedicati in tutti questi anni ai bambini: “Children” è appunto una carrellata di occhi, sorrisi, gesti e troppo spesso sofferenze di bambini di tutto il mondo, in un ipnotico allestimento che valorizza la grande qualità emotiva delle immagini dell’artista americano.

Infine, “Germana Marucelli (1905-1983). Una visionaria alle origini del Made in Italy” conquista palazzo Pitti fino al 24 settembre con i suoi abiti che sembrano capolavori di scultura, ispirati da artisti e poeti del Novecento.

