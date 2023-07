Maggioranza spaccata in Consiglio comunale a Firenze su un ordine del giorno dal titolo “Tolleranza zero per questi gretini”, che invitava il Comune “a costituirsi parte civile al processo contro i delinquenti che il 17 marzo 2023 hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio”.

A proporre il documento sono stati Emanuele Cocollini e Ubaldo Bocci (gruppo Centro), Jacopo Cellai e Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia) e Federico Bussolin (Lega). L’atto ha ricevuto 11 voti a favore e 11 contrari e quindi dovrà essere nuovamente votato dall’assemblea cittadina nella prossima seduta. Il Pd si è diviso, ci sono state quattro astensioni (il capogruppo Nicola Armentano, la vicecapogruppo Alessandra Innocenti oltre a Massimiliano Piccioli e Leonardo Calistri) mentre il resto del gruppo ha votato a favore, così come Iv si è espresso favorevolmente.

Allo stesso tempo il capogruppo della Lista Nardella Luca Santarelli ha lasciato l’aula al momento del voto. “E’ l’ennesimo capitolo di un triste romanzo che racconta la storia di una maggioranza politica di centrosinistra allo sbando”, hanno dichiarato i proponenti dell’atto. Secondo Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune “il pugno duro contro Ultima Generazione è un atto di piccolezza politica. A cui la maggioranza doveva dire no in modo compatto”.

“Faccia chiarezza al suo interno il Partito Democratico, che vota contro mentre si astengono il capogruppo e la vicecapogruppo, mentre la lista Nardella ha lasciato l’aula dopo avere però dichiarato il favore per l’atto – l’invito di Mimma Dardano e Barbara Felleca di Iv -. L’atto tornerà, dovrà essere di nuovo votato, visto il sostanziale pareggio tra favorevoli e contrari: auspichiamo che il Pd si schiarisca le idee”.

