Il 56% degli italiani non condivide i blitz degli attivisti di Ultima generazione. Solo il 20% ritiene che le loro azioni siano utili a scuotere le coscienze. Assieme all’alluvione che ha colpito Emilia-Romagna e Marche le azioni del movimento ambientalista è tra gli argomenti più ricorrenti nelle conversazioni sui social network.

Come emerge dai dati raccolti dell’Osservatorio sui Media e la Comunicazione di Telpress Italia attraverso il monitoraggio delle conversazioni social sui blitz degli attivisti di “Ultima Generazione”, effettuato attraverso la piattaforma Mediascope dal 17 maggio al 24, sono più di 19 mila le mention rilevate che hanno prodotto oltre 1 milione di interazioni e raggiunto un’audience di 53 milioni, in solo una settimana.

Dopo le prime azioni dei mesi scorsi in piazza della Signoria a Firenze e poi a piazza di Spagna a Roma, sono le ultime due azioni che hanno generato il maggior dibattito in Rete: quella che ha preso di mira la Fontana di Trevi e la scelta di due giovani donne di cospargersi di fango davanti Palazzo Madama.

Se gli # più ricorrenti sono quelli più ovvi: fango, Emilia-Romagna, Alluvione, Senato, Fontana di Trevi, il giudizio sulle gesta del movimento è prevalentemente negativo.

Sentiment che ha trovato impreparato il movimento che, a quanto si apprende, si sta spaccando a causa delle critiche eccessive ricevute sui social, “così vi state mettendo contro la gente e basta”.

Tra le migliaia di post pubblicati quelli che raggiungono il maggior utenti sono due: uno su TikTok pubblicato in Australia dal profilo dell’emittente News Com con immagini della Fontana di Trevi, e quello di Matteo Salvini su Facebook in cui il Ministro inoltra il video degli attivisti e chiede di fermare la follia dell’estremismo ambientalista con arresto, multa e prigione.

Ma è notizia fresca (a qualche giorno dal blitz davanti al Senato) che il movimento stesso degli ambientalisti si sta spaccando a causa delle critiche eccessive ricevute sui social, “così vi state mettendo contro la gente e basta”.

Redazione