Ben 24 minori coinvolti e capi d’accusa che fanno raggelare il sangue: violenza sessuale aggravata nei confronti di due dodicenni e produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornograIa minorile. C’è questo nelle carte della pm Giuseppina Mione della Procura dei Minori di Firenze.

Partiamo dall’inizio. Capodanno 2021, una ventina di ragazzi si danno appuntamento a casa di un 14enne in provincia di Firenze. L’intenzione è trascorrere una notte a base di sesso, droga e alcol. Organizzazione perfetta, nei dettagli: c’era chi doveva portare la droga, chi gli alcolici, chi i profilattici.

Il party vedeva, inizialmente, la presenza di 9 ragazzi e 8 ragazze, fra le quali 2 dodicenni. Proprio queste due ragazzine, stordite con drink e spinelli, su indicazione dell’organizzatore della festa, avrebbero nascosto la loro età agli altri partecipanti, poichè in caso di rapporti tra minori l’età del consenso è fissata a 13 anni). Quel che era chiaro a tutti, però, è che la serata doveva essere a base di rapporti sessuali e consumo di alcol e droghe.

Il party segue le previsioni, si svolge secondo i piani. Ma c’è di più: i video girati nel corso della serata arrivano a tanti altri minori che li fanno girare a loro volta. Nei filmati si sentono voci di fondo che incitano a compiere atti sessuali.

Così sono stati identificati gli indagati e così sono scattati i sequestri dei telefonini. Le ragazze che hanno partecipato alla festa sono state sentite in forma protetta, comprese le due 12enni nel corso di un incidente probatorio.

Da questo party raccapricciante parte l’indagine, assai complessa, condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana e coordinata dalla procura dei minori di Firenze, che ha portato non solo all’identificazione dei minori coinvolti, ma ad indagarli per violenza sessuale aggravata commessa in danni di 2 dodicenni, oltre che per produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografia minorile. Nel 2022, i minori indagati erano quasi tutti 15enni, per cui si aggravia la loro posizione, nei confronti delle dodicenni. Sarebbero sei i minori che si sarebbero appartati con le due ragazzine, mentre sono 14 i ragazzini coinvolti nella diffusione dei video.

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata dalla madre di uno dei ragazzi, che avrebbe trovato nello smartphone del figlio un video in cui si vedono un ragazzo e una ragazzina apparentemente più piccola intenti ad avere un rapporto sessuale.

